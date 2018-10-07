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الوزراء: 4.7 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بمدينة الشروق

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مدينة الشروق
مدينة الشروق

وكالات - حنان حمدتو

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وزارة الإسكان

مصطفى مدبولى

مدينة الشروق

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن إجمالي الاستثمارات بمدينة الشروق، 4.7 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات الخطة المعتمدة للعام المالي 2018/2019، 644.96 مليون جنيه، ومن المقرر تنفيذ أعمال إضافية لتنمية المدينة، بقيمة تقديرية 300 مليون جنيه، ليصل إجمالى قيمة الأعمال خلال العام المالي الحالي نحو مليار جنيه.

وقال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق فى اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى،  أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4416 وحدة سكنية (184 عمارة) بالإسكان الاجتماعى بمدينة الشروق، تحت إشراف جهاز المدينة، وتم تسليم 2165 وحدة منها لمستحقيها حتى الآن، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المبانى الخدمية، لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي، وهى، 3 أسواق تجارية، وحضانتان، وملعبان ثلاثيان، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي، وسوق تجارية، ووحدة صحية، ومسجد.

وأضاف الشربينى أنه تم بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، استلام 45 عمارة، وجارٍ معاينة 5 عمارات أخرى، وتم تسليم 350 وحدة سكنية للحاجزين، وجارٍ تنفيذ 2808 وحدات (117 عمارة)، كما يجرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، تنفيذ 1224 وحدة (51 عمارة) ومعاينة 6 عمارات للاستلام.

وأكد رئيس جهاز المدينة أن مشروع “JANNA ” للإسكان الفاخر بالمدينة، يضم 1104 وحدات سكنية (46 عمارة)، حيث يتم حالياً تنفيذ 480 وحدة (20 عمارة)، بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم الفتح الفنى لتنفيذ 384 (16 عمارة)، والفتح المالى لتنفيذ 240 (10 عمارات)، مشيراً إلى أنه بدأ تنفيذ 2736 وحدة سكنية (114 عمارة)، بمشروع “سكن مصر”، وتمت الموافقة على طرح المبانى الخدمية (الوحدة الصحية – الحضانة – السوق التجارية الإدارية)، وجارٍ استكمال إجراءات الموافقة الفنية لتنفيذ المدرسة، وجارٍ أعمال تصميم المرافق بواسطة مكتب استشاري متخصص.

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