مفاجأة وراء مقتل طفل الدقهلية

07 أكتوبر 2018 - 02:13 م

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات مديرية أمن الدقهلية في واقعة مقتل الطفل طلعت السعيد عبد الجليل بقرية النزل مركز منية النصر.

وأوضحت المعاينة أن الضحية مُزقت ملابسه ونزع عنه بنطاله، ما يرجّح قيام أحد بالاعتداء الجنسي عليه، إضافة إلى وجود آثار زرقاء على رقبته ما يؤكد وفاته خنقًا.

وعلى الفور أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتأكد من محاولة التعدي جنسيًا عليه وتفريغ الكاميرات العمومية لتتبع خط السير.

ومن جهتها كثفت مديرية أمن الدقهلية من إجراءاتها، وشكلت فريقًا بحثيًا تحت إشراف اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، لكشف غموض الحادث.