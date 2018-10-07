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منافسة عربية على أرض إنجليزية بين "صلاح" و"محرز"

الرياضة

صلاح ومحرز
صلاح ومحرز

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احمد ابة الغيط

يلتقي في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره مانشستر سيتي المحترف بين صفوفه اللاعب الجزائري رياض محرز لتكون مواجهة وصراع عربي علي أرض إنجليزية في "البريميرليج".

ويشتعل الصراع "صلاح" و"محرز" على هامش مباراة ليفربول ومانشستر سيتى، على حصد لقب الهداف التاريخى للعرب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، فى ظل القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها الثنائى.

وسجل محمد صلاح 37 هدفاً فى 56 مباراة خاضها بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز مع تشيلسى وليفربول، أما رياض محرز فسجل 41 هدفاً فى 146 مباراة خاضها بالمسابقة ذاتها مع ليستر ومانشستر سيتي.

ويبحث محمد صلاح فى الموسم الحالى عن حصد أول ألقابه مع نادى ليفربول الذى خرج من الموسم الماضى "خالى الوفاض"، ويحلم "الفرعون المصرى"، بقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990 واعتلاء منصات التتويج بشكل عام للمرة الأولى منذ 2012.

فى حين يتطلع رياض محرز لحصد المزيد من البطولات مع الأندية الإنجليزية، بعدما توج بلقب "الدرع الخيرية" مع مانشستر سيتي مطلع الموسم الحالى، كما سبق وحقق لقب "البريميرليج" مع ليستر سيتى.

وتعاقد نادى مانشستر سيتى مع رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من ليستر سيتى فى صفقة كلفت خزينة النادى السماوى 60 مليون جنيه إسترلينى.

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