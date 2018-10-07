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تعرف على فوائد التفاح الأحمر والأخضر

صحة وتغذية

تفاح أخضر واحمر
تفاح أخضر واحمر

متابعات- أمينة عبد العال

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الجهاز الهضمي

التفاح الاحمر

التفاح الاخضر

يعتبر التفاح من الفاكهة التي يقبل على تناولها الكبير والصغير وهى من الفواكه التي تحتوي علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم.

كما يحتوي التفاح علي نسبة عالية من الألياف التي تنشّط عمل الجهاز الهضمي، وهو يقوي الدماغ والقلب والمعدة، كما أنّه يفيد في علاج الآلام المفصليّة، ويهدّئ حالة العطس التي يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه تغيّرات معينة، ويقلّل من حالة الغثيان والقيء عند المرأة الحامل، ويتواجد التفاح بأكثر من نوع، فمنه الأخضر، والأصفر، والأحمر.

 ويتساءل العديد من الناس إن كانت تلك الأنواع والألوان تختلف من حيث الفائدة والمحتويات، لذلك سنقدّم لكم في هذا المقال الفرق بين كل من التفاح الأخضر والأحمر.

 فوائد التفاح الأحمر

 يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الجسم، ما يمنع تصلبات الشرايين، والأوردة، ويقي من التعرّض لأمراض القلب والتجلطات.

يعتبر من الفواكه التي تنظف الأسنان، وتقوي اللثة، وتقيها من الالتهابات. يخلص الجسم من السموم المتكوّنة فيه، بالإضافة لقدرته على مقاومة الفيروسات ومهاجمتها، فهو بذلك يعتبر معالجاً ومضاداً طبيعيا للعديد من الأمراض الفيروسية، كالرشح والإنفلونزا.

تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة في التفاح، في تسريع عملية الهضم، والوقاية من حالات الإمساك.

يحتوي على نسبة 30% من مجمل نسب الألياف، وهو الحد الأدنى الذي يحتاجه الجسم في اليوم الواحد.

فوائد التفاح الأخضر

 يساعد الجسم على الهضم بشكل أفضل وأسرع؛ وذلك لاحتوائه على كميّة كبيرة جداً من الألياف أكثر من التفاح الأحمر، كما أنّه ينظم حركة المصارين والأمعاء.

يقي من الإصابة بسرطان القولون؛ كونه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

لا يوجد فيه كوليسترول ضار، ويريح المعدة، كما أنّه يمنع السمنة والوزن الزائد.

يحتوي على إنزيمات تساعد على تخفيف عملية الهضم.

يحد من التعرض لأمراض الكبد والجهاز الهضمي.

يمنع عسر الهضم الذي يعاني منه العديد من الناس، كما أنّه يوقف الإسهال المزمن، ويقي منه.

إذاً ما تبين لنا هو أن الفرق بين التفاح الأحمر والأخضر، هو أنّ الأخضر يحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات، كما أنّه يتفوّق عليه في كمية الفوائد التي يعطيها للجسم، وهو بذلك يعتبر مصدراً للطاقة، خصوصاً للأشخاص الذي يمارسون نوعاً من أنواع الرياضة، وهو أيضاً يطهر البشرة ويعطيها نضارة ويفتح لونها، ويحافظ عليها أكثر من التفاح الأحمر؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامينات A,B,C .


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