مقتل وإصابة 38 داعشيًا فى عمليتى قصف بأفغانستان

07 أكتوبر 2018 - 01:22 م

قتل وأصيب 38 مسلحًا على الأقل، ينتمون إلى جماعة "خرسان" التابعة لتنظيم "داعش" في عمليتي قصف منفصلتين بطائرات بدون طيار في منطقتين بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وقال فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في الشرق في بيان، إنه تم تنفيذ القصف الجوي في منطقة باندار، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحًا على الأقل من جماعة خرسان.

ونفذت القوات الأمريكية عمليات قصف مماثلة في بلدة وزير تانجي، بمنطقة خوجياني، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحًا على الأقل وإصابة عشرة آخرين.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها داعش على التقرير حتى الآن.