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شاهد.. إنقاذ مثير لجاموسة سقطت فى بئر

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وكالات

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اضطرت قوات الشرطة ورجال الإطفاء إلى الاستعانة بونش لإنقاذ جاموسة سقطت في إحدى آبار المياه.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا من سكان منطقة "انديري" بمدينة مومباي الهندية، عن سقوط الجاموسة في البئر، وعجزهم عن إخراجها.

واستدعت الشرطة قوات الإطفاء، التي حاولت بدورها إخراج الجاموسة من البئر بواسطة الحبال، لكنها فشلت أيضًا رغم مشاركة السكان المحليين معها.

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