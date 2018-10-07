شاهد.. إنقاذ مثير لجاموسة سقطت فى بئر

اضطرت قوات الشرطة ورجال الإطفاء إلى الاستعانة بونش لإنقاذ جاموسة سقطت في إحدى آبار المياه.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا من سكان منطقة "انديري" بمدينة مومباي الهندية، عن سقوط الجاموسة في البئر، وعجزهم عن إخراجها.