أول فيديو لإطلاق الرصاص على مستوطنين إسرائيليين

07 أكتوبر 2018 - 12:37 م

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحظة هروب منفذي عملية إطلاق النار على 3 إسرائيليين في مستوطنة "بركان" بالضفة الغربية.

يذكر أن، عملية "بركان" قُتل فيها مستوطنان، وأصيب آخر، بعملية إطلاق الرصاص قرب مستوطنة أرئيل جنوب نابلس، في المنطقة الصناعية بركان، صباح اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أن إطلاق النار أسفر عن 3 إصابات، الأمر الذي تضارب مع ما ذكرته وسائل الإعلام عن مقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين بالعملية.

شاهد الفيديو:



