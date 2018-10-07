  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
الاهلي

"البطولة العربية" تتجاهل وضع «الأهلى» بالقرعة ثم تتراجع

صلاح ومحرز

منافسة عربية على أرض إنجليزية بين "صلاح" و"محرز"

جنود الاحتلال

أول فيديو لإطلاق الرصاص على مستوطنين إسرائيليين

حسن شحاته

حسن شحاتة يعتزل تدريب الأندية

السكة الحديد تحتاج 180 مليار جنيه لإعادة تأهيلها

خبر سار من "السكة الحديد" للمواطنين

الاهلي

التشكيل المتوقع للأهلى أمام زعيم الثغر الليلة

ممدوح مرعي

وفاة وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعى

الإعلامي عمرو أديب

أديب لجمهور"صلاح": "عيب كده يا خواجة جوني"

قتيل

مقتل إسرائيليين بالرصاص في الضفة الغربية

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول ومانشستر سيتي

المجلس القومى للمرأة يطلق حملة "لأنى رجل"

آخر الأخبار

القومى للمرأة
القومى للمرأة

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

طوارئ لاستقبال حالات التحرش في العيد

#

شاهد.. أول مذيعة كفيفة فى مصر

#

تسلم 42 من شهادة أمان للسيدات المعيلات بالمنيا

#

قومى المراة بالمنيا يطلق مبادرة بنت مصر

الأمم المتحدة

حملة

القاهرة

المجلس القومي للمرأة

لأنى رجل

أطلق المجلس القومى للمرأة، اليوم حملة "لأني رجل"،  والتي ينظمها المجلس بفروعه بالمحافظات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة  فى بيان لها، أن الحملة تسعى إلى إدماج الرجال والشباب لتمكين المرأة وتهدف إلى توعية الرجال بأهمية مشاركتهم للسيدات فى كل أمور الحياة وتدعيمهن فى التعليم والعمل ومناهضة العنف ضد المرأة وغيرها من الأمور الحياتية، مشيرة إلى أن الحملة تنطلق اليوم فى محافظات  الفيوم، كفر الشيخ،  أسيوط، بورسعيد والبحيرة وتستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وقالت ايزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، إن الحملة تستهدف توصيل سبع رسائل أساسية للرجال والشباب الممثلين من جميع محافظات الجمهورية وذلك  لنقلها إلى محافظتهم وهى دعم الرجل للمرأة فى العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية،  التعامل مع المرأة فى العمل والدراسة باحترام، المشاركة فى تربية الأولاد، مناهضة العنف ضد المرأة، ومن هذه الرسائل “الراجل والست لِهم نفس الحقوق والواجبات”، مؤكدة أن الهدف هو كسر الفكرة السائدة لدى البعض بأنه ليس على الرجل أن يسمح للمرأة بخوض مجال العمل أو النجاح فيما تطمح إليه.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة خلال شهر أكتوبر الجارى فى محافظات القاهرة،  الدقهلية،  مطروح  خلال أيام (9، 10، 11)  وفى محافظات الجيزة،  الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية،  المنيا،  الشرقية  خلال أيام (13، 14، 15) وفى محافظات الغربية، المنوفية، سوهاج،  السويس، قنا خلال أيام (16،17، 18) وفي أيام (20، 21،  22)  ثم تستأنف فى محافظات بنى سويف، القليوبية، شمال سيناء، وتختتم الحملة فى محافظات  جنوب سيناء، الأقصر،  أسوان،  البحر الأحمر، الوادى الجديد  خلال أيام (23،  24، 25) أكتوبر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على فوائد التفاح الأحمر والأخضر
» خالد يوسف يروى موقفا طريفا لـ"شاهين" مع المشير إسماعيل
» معلومات جديدة حول اختفاء رئيس "الإنتربول"
» «شيحة» ترد على شائعة زواجها من «فلوكس» بصورة
» البراغيث فى المنام رزق أو هم
» الذهب يرتفع مجددًا بالأسواق
» هل التحدث في الهاتف داخل دورة المياه حرام؟
» ضيفة على الهواء: "وحوى يا وحوى أفضل أغنية وطنية"
» شاهد.. أول صورة لـ أسماء الأسد بعد إصابتها بالسرطان
» شاهد.. طفل يتحدى "فقده لبصره" بالقرآن الكريم
» قيادي بمستقبل وطن: "السيسي يقود العبور الثاني لسيناء"

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عصر

    03:08 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»