التشكيل المتوقع للأهلى أمام زعيم الثغر الليلة

07 أكتوبر 2018 - 12:19 م

قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي الاعتماد على شريف إكرامي في حراسة مرمى الفريق اليوم خلال لقاء الفريق مع الاتحاد السكندري على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري العام.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، صبري رحيل.

خط الوسط: أحمد فتحي، هشام محمد، وليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودي.

خط الهجوم: مروان محسن.