السعيد: 25.6 مليار جنيه لتنمية 5 محافظات جنوب مصر

07 أكتوبر 2018 - 11:58 ص

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن خطة العام المالي 18/2019 استهدفت توجيه استثمارات حكومية بحوالي 25.6 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد وبارتفاع بلغ حوالي 20% مقارنةً بعام 17/2018، مضيفة أن الخطة وجهت لإقليم جنوب الصعيد (أسوان، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر) النسبة الأكبر (51%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد عام 18/2019 وبقيمة بلغت 13 مليار جنيه، يليه إقليم شمال الصعيد (بنى سويف، المنيا، الفيوم) بنسبة 26%، فى حين شكلت الاستثمارات الحكومية الممولة لإقليم وسط الصعيد (أسيوط، الوادى الجديد) النسبة المتبقية (23%).

وأشارت السعيد خلال بيان لها إلى أن الدولة تتبني خططًا تنموية تستهدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام، رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية ومنها محافظات الصعيد.

وحول الاستثمارات الموجّهة لإقليم جنوب الصعيد بخطة عام 182019، قالت إن محافظة أسوان استحوذت على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد 32% وبقيمة بلغت 4،24 مليار جنيه وبارتفاع قدره 71% مُقارنةً بعام 172018، يليها محافظة سوهاج بنسبة 22% وبارتفاع قدره 4،4%، وفي المركز الثالث تأتي محافظة قنا بنسبة 18? وبارتفاع قدره 7%.

وأوضحت أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد خلال العام المالي 182019 تتمثل في عدد من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والتعليم والنقل والتخزين وخدمات الصحة والمياه.

وأضافت أنه بالنسبة للاستثمارات الموجّهة لإقليم شمال الصعيد فقد استحوذت محافظة المنيا على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم شمال الصعيد 41% وبقيمة بلغت 2.66 مليار جنيه، تليها محافظة بني سويف بنسبة 35% وبزيادة قدرها 25%، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الفيوم بنسبة 25% وبارتفاع قدره 6%، مشيرة إلي أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم شمال الصعيد خلال العام المالي 182019 تتمثل في مشروعات الأنشطة العقارية والخدمات الصحية والتعليم والنقل بمحافظات الإقليم.