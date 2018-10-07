"مينا" تنشر صورة مؤثرة لـ"نقيب" الأطباء

07 أكتوبر 2018 - 11:38 ص

نشرت الدكتورة منى مينا وكيلة النقابة العامة للأطباء، صورة للدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وهو نائم على الأرض بمستشفى قصر العينى.

وقالت على حسابها الخاص بـ"فيس بوك": "الأستاذ الدكتور حسين خيرى، نام من التعب فى قصر العيني، نام على الأرض".

وتابعت: "الأستاذ الدكتور ماعندوش عيادة، الأستاذ الدكتور نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية الأستاذ الدكتور إنسان أولاً وأخيرًا، وأهم حاجة أنه إنسان نضيف، لا يرتزق من عمله النقابى، ويدافع عن المريض والطبيب والصيدلى"

واختتم تدوينتها بقولها: "قد تختلف معه أحيانا، بس أهم حاجة نظافته، ونزاهته".

وكان الدكتور حسين خيرى، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا بدار الحكمة، شرح فيه ملابسات "الثلاثاء الأسود" أثر اعتداء بلطجية على مقر الاتحاد وإيقاف العمل به.

وكان مقر اتحاد نقابات المهن الطيبة، «الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين»، قد شهد اعتداءات ومشادات، واقتحام مجهولين للمقر بأسلحة بيضاء، أدت إلى وقوع إصابات، على خلفية أزمة نقابة الصيادلة الداخلية .