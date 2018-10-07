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بهاء الدين يطالب المواطنين بعرض ذكرياتهم عن حرب أكتوبر

الحياة السياسية

زياد بهاء الدين
زياد بهاء الدين

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فيس بوك

زياد بهاء الدين

ذكريات

حرب 6 اكتوبر

طالب زياد بهاء الدين الخبير القانوني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي سابقا، أبناء المجتمع المصري، بنشر كل ذكرياتهم الشخصية عن حرب 6 أكتوبر، لافتا إلى أن هذه التعليقات  تمثل الجانب الإنسانى  من مشاركة  الشعب فى النصر .

وقال بهاء الدين خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أهم مزايا التواصل الاجتماعي أنه يمنح كل شخص الفرصة للتعبير عن رأيه بشكل مباشر وليس من خلال وسطاء، لفت نظري هذا العام انتشار صور وتعليقات كثير ممن شاركوا أو شارك أفراد من أسرهم في حرب أكتوبر المجيدة".

وأضاف الخبير القانونى: "شاهدت صور مجندين شباب كبروا وصاروا رجالا وشيوخا وعلى وجوههم علامات الفخر، وصور شهداء ضحوا بحياتهم وكادت ذكراهم أن تضيع في زحمة الحياة، وصور قادة غير مشهورين يفخر بهم أبناؤهم وبناتهم ويعتزون بما قدموه في صمت ودون انتظار لمقابل أو تقدير".

واستكمل: "الاحتفالات الرسمية بنصر أكتوبر كانت ولا تزال تذكرنا بالقيادات العليا فقط، ولهم كل تقدير واحترام، ولكن الذكريات والتعليقات الشخصية تذكرنا بلحظة إنسانية فريدة شارك فيها الشعب كله لتحقيق نصر غال".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، فقال أحمد طه: "فعلا احتفال هذا العام مختلف".

وأضاف  دكتور سعد محمد: "صحيح جدًا"

وتابع على مصطفى "الذكريات الشخصية أهم من أى احتفالات رسمية".

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