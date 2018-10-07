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أحمد عمر هاشم: هذه الجهات وراء شائعة وفاتى

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متابعات- الدويني فولي

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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن ما تردد على مواقع التواصل حول وفاته، أمر اعتاد عليه، ووصفه بأنه شائعة مغرضة يروجها بعض العملاء المأجورين الذين تديرهم أهواء مشبوهة ضد العلماء والإسلام.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن هؤلاء العملاء لم يجدوا ما يقولونه سوى الاستخفاف بقدر الله، وجعله تمثيلاً وادعاءً وإشاعة على الناس، مشيرًا إلى أن ذلك معاندة لقدر الله، متابعًا أنه تركهم لله يقتص منهم بقدرته وعدله، داعيا الله ينتقم من هؤلاء الظالمين وأن نرى في هؤلاء عجائب قدرته.

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