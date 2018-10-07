خبر سار من "السكة الحديد" للمواطنين

07 أكتوبر 2018 - 11:28 ص

أكد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن إطلاق تطبيق لحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول هو أحد آليات تسهيل حجز التذاكر على المواطنين.

وأضاف "رسلان"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن هذا التطبيق سيساهم في القضاء على السوق السوداء، وتقليل الزحام على شبابيك تذاكر حجز التذاكر.

وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الراكب يدفع من خلال "فيزا كارد" على أى بنك، موضحًا أنه يمكن للراكب إظهار الحجز على الهاتف المحمول، ولا حاجة لطباعة التذكرة عند الحجز من "الأبليكيشن".

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