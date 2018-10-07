كشف يجنبك الإصابة بالسكري قبل 20 عامًا من الإصابة

07 أكتوبر 2018 - 11:28 ص

توصلت دراسة جديدة إلى إمكانية الكشف عن العلامات المبكرة لمرض السكري من النوع 2 (Type 2 Diabetes )، قبل 20 عامًا من تشخيصه.

وقدم أطباء يابانيون ما توصلوا إليه في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري المنعقد في العاصمة الألمانية برلين.

واكتشفت الدراسة الطبية اليابانية عن أن أبرز علامات المرض هي ارتفاع نسب السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.

والنوع الثاني هو اضطراب استقلابي يتميز بارتفاع مُعدّل السكر في الدم في سياق مقاومة الأنسولين، ونقص الأنسولين النسبي.

وقال الباحث هيرويوكي ساجيساكا، الذي قاد الدراسة: "بما أن الغالبية العظمى من مرضى النوع الثاني يمرون بمرحلة ما قبل السكري، فإن نتائج تحليلاتهم تشير إلى أنه يمكن معرفة أعراض الداء قبل 20 عامًا من الإصابة به".

وشملت الدراسة أكثر من 15 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، معظمهم رجال، وتابعهم الباحثون على مدى 11 عامًا.

وذكرت الدراسة أن الأطباء شخصوا إصابة أكثر من ألف شخص بمرض السكري، عانى جميعهم من ارتفاع قياسات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.

ويشكل هذا البحث أهمية خاصة بالنظر إلى أن ما يقدر بنحو 425 مليون شخص تتراوح أعمارهم (بين 20 و79 عامًا) عانوا من مرض السكري في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 629 مليون بحلول عام 2045.