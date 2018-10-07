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مدبولى:

إقامة مشروعات خدمية بـ6 أكتوبر بتكلفة 5.216 مليار جنيه

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الدكتور مصطفى مدبولى
مدبولى

وكالات - حنان حمدتو

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مدينة 6 أكتوبر

مياه الصرف الصحي

مشروعات تنموية

مصطفى مدبولى\

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن خطة العام المالي 2018/2019، بمدينة 6 أكتوبر، 5.216 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، موضحًا أن ما تم صرفه بالعام المالي 2017/2018، بلغ 6.9 مليار جنيه، حيث تم صرف 2.41 مليار جنيه على أعمال المرافق من محطات وشبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء – اتصالات)، و4.387 مليار جنيه على مشروعات الإسكان، بجانب صرف 104 ملايين جنيه على المبانى الخدمية.

وأضاف مدبولى فى بيان له: "جارٍ تنفيذ 6720 وحدة سكنية (280 عمارة)، بمشروع “JANNA ”، للإسكان الفاخر، بالتوسعات الشمالية بجوار نادى الصيد، بالمدينة، وتخطت نسبة الإنجاز 50%، وجارٍ الإعداد للبدء فى طرح تنفيذ 2400 وحدة سكنية (100 عمارة) أخرى بالمشروع، بالحى التاسع بوسط المدينة، ليصبح إجمالى الوحدات السكنية بمشروع “JANNA ”، للإسكان الفاخر، بمدينة 6 أكتوبر، 9120 وحدة (380 عمارة)".

وبالنسبة لمشروعات المرافق بمدينة 6 أكتوبر، أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة : تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة الرفع، وشبكات الرى، للاستفادة من مياه الصرف المعالجة لرى المسطحات الخضراء بالمدينة، بدلاً من المياه المنقاة، والمرحلة الثانية من محطة المياه والمأخذ والروافع بطاقة 400 ألف م3/يوم، لسد احتياجات التوسعات بالمدينة، بجانب استكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحى للتوسعات الشرقية بالمدينة، لخدمة التوسعات الشرقية بالمدينة والبالغ مساحتها 8300 فدان (تجميع مياه الصرف الصحى ورفعها إلى محطة المعالجة بالشيخ زايد)، واستكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحى للتوسعات الشمالية بالمدينة، لخدمة التوسعات الشمالية بالمدينة والبالغ مساحتها 3000 فدان (تجميع مياه الصرف الصحى وضخها إلى محطة الصرف الصحى الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر)، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات مرافق أراضى بيت الوطن، والإسكان الاجتماعى، والمميزة، والأكثر تميزاً، وتوصيل المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعى، وتنفيذ شبكات الرى لحدائق أكتوبر" .

وبخصوص المشروعات الخدمية بالمدينة، تابع المهندس علاء منيع قائلا: "جارٍ تنفيذ مدرسة، وسوق تجارية، وحضانة، ووحدة صحية، وتم طرح تنفيذ سوق تجارية، وحضانة، ووحدة صحية، وجارٍ طرح تنفيذ مدرسة، وقسم شرطة، وأسواق تجارية، وموقف إقليمى".

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