» البراغيث فى المنام رزق أو هم

07 أكتوبر 2018 - 11:10 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت البراغيث على ساقي وأنزعها وأرميها.. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قرص البراغيث يدل على الحصول على الثروة أو الرزق. وقد يدل القرص على الهموم والأحزان. ودم البراغيث يدل على امتلاك المال من رجل حقير. والبرغوث يدل على الرجل المحتاج أو الضعيف.

ويدل على الصفات السيئة والتى تحمل الإهانة لصاحبها. وقد يدل البرغوث على الأعداء والخصوم الضعاف، وكونك تنزعه وترميه عنك فلن يصيبك منهم أذى.

ويدل على الشخص الدنيء. وقد يدل البرغوث على حديث الناس بالافتراء والضرر. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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