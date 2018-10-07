» «شيحة» ترد على شائعة زواجها من «فلوكس» بصورة

07 أكتوبر 2018 - 11:06 ص

ردت الفنانة الشابة «هنا شيحة» على شائعة زواجها من الفنان أحمد فلوكس بصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت «شيحة» منذ قليل صورة تجمعها بالفنان أحمد فلوكس، ولم تعلق عليها، وتساءل جمهورها، هل تزوجت منه، طالبًا تأكيد أو نفى الإشاعة، إلا أنها لم ترد.

وكان قد نفى الفنان فاروق فلوكس، صحة ما تردد عن زواج نجله أحمد، من الفنانة مضيفًا: "معلومة خطأ وعارية تماما من الصحة".

وأضاف: "أنهما صديقان فقط، مطالبًا الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار".