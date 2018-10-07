أديب لجمهور"صلاح": "عيب كده يا خواجة جوني"

07 أكتوبر 2018 - 10:53 ص

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى جماهير المصري الدولي محمد صلاح، نجم "ليفربول" الإنجليزي، قائلاً: "عيب كده يا خواجة جوني".

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفضائية: "هو الراجل لما يبقى في أزمة ننزل عليه بالسكاكين، ولما يبقى كويس نحبه وندعمه".

وتابع: "أنا بقول الكلام ده للجمهور المصري والإنجليزي، عيب كدة يا خواجة جوني، مش لما الراجل يلعب ماتشين تلاتة ميلعبش كونيس نيجي نقول عايزين نبيع مو صلاح".

واستكمل: "أرجوكم اقفوا جنب صلاح، لأن الوقوف جنبه في المشاكل أهم من الوقوف جنبه في الأفراح".

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