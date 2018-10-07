وفاة وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعى

07 أكتوبر 2018 - 10:48 ص

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، عن عمر يناهز الـ80 عاما.

ولد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق في 1 أبريل 1938 بالقاهرة، وأصبح وزيرًا للعدل خلال الفترة من 17 أغسطس 2006 حتى 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف.

ونعى المستشار حمدي عبد التواب عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" المستشار ممدوح مرعى، باعتباره رمزًا من رموز القضاء المصري، داعيًا الله أن يرحمه ويغفر له.