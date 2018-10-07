مقتل إسرائيليين بالرصاص في الضفة الغربية

07 أكتوبر 2018 - 10:27 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي عن الإسرائيليين المصابين من واقعة إطلاق مجهول الرصاص عليهم ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص منهم 2 بجروح خطيرة، ومنذ قليل أعلن الجيش وفاتهما.

ووقع في الساعات الأولى هجومًا ناريًا علي 3 إسرائيليين في الضفة الغربية.

وذكر متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن أفرادًا من الجيش والشرطة يبحثون عن المهاجم الذي فتح النار في المنطقة الصناعية من مستوطنة بركان اليهودية.

وقال شاهد من "رويترز" إن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت المنطقة، ولم تتضح ملابسات الهجوم حتى الآن.