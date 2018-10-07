  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:35 م
بحث متقدم
السكة الحديد تحتاج 180 مليار جنيه لإعادة تأهيلها

خبر سار من "السكة الحديد" للمواطنين

الإعلامي عمرو أديب

أديب لجمهور"صلاح": "عيب كده يا خواجة جوني"

ممدوح مرعي

وفاة وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعى

قتيل

مقتل إسرائيليين بالرصاص في الضفة الغربية

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول ومانشستر سيتي

الإعلامي أحمد موسى

"السادات انتصر على إسرائيل وإحنا على الإخوان"

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

رسميًا.. "الجبلاية" تصدم الزمالك بهذا القرار

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد: "مفيش تعويضات مادية "

أرشيفية

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك

أديب

أديب يكشف مفاجآت جديدة عن اختفاء "خاشقجي"

ضيفة على الهواء: "وحوى يا وحوى أفضل أغنية وطنية"

آخر الأخبار

الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع
الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أديب "يلطم" بسبب متصلة

#

شاهد.. منى الشاذلي لضيوفها: "الله يكسفكم"

#

المدرس الذي صور الطفل الباكي يفاجيء أسرته بهذه التصريحات

#

شاهد.. «منى الشاذلي» تهدي سيارة للمتبرعة بكبدها لشقيقها

أكدت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، أن الأغنية الوطنية هي كتلة من المشاعر النبيلة التي يتوجه بها الفرد للجماعة، ولم تبدأ الأغاني الوطنية عند المصريين من حرب أكتوبر فقط، بل منذ المصريين القدماء مثل أغنية "وحوي يا وحوي"، فهي أغنية وطنية.

وأضافت "زكريا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هذه الأغنية كانت للملك "إياح حوتب"، والدة "أحمس"، حيث ذهبت لتسأل عن ابنها: "هل استشهد مثل والده" فغنوا لها هذه الأغنية.

وتابعت أن معنى هذه الأغنية هو: "افرحي افرحي يا قمر، حارب ولدك وانتصر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «شيحة» ترد على شائعة زواجها من «فلوكس» بصورة
» البراغيث فى المنام رزق أو هم
» الذهب يرتفع مجددًا بالأسواق
» هل التحدث في الهاتف داخل دورة المياه حرام؟
» ضيفة على الهواء: "وحوى يا وحوى أفضل أغنية وطنية"
» شاهد.. أول صورة لـ أسماء الأسد بعد إصابتها بالسرطان
» شاهد.. طفل يتحدى "فقده لبصره" بالقرآن الكريم
» قيادي بمستقبل وطن: "السيسي يقود العبور الثاني لسيناء"
» مجهول يصيب 3 إسرائيليين بالرصاص فى الضفة الغربية
» شاهد .. شكل "التوك توك" الجديد المقرر طرحه بمصر
» 6 معلومات مثيرة عن زفاف حفيدة ملكة بريطانيا الأسطوري

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عصر

    03:08 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»