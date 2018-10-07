» ضيفة على الهواء: "وحوى يا وحوى أفضل أغنية وطنية"

07 أكتوبر 2018 - 10:24 ص

أكدت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، أن الأغنية الوطنية هي كتلة من المشاعر النبيلة التي يتوجه بها الفرد للجماعة، ولم تبدأ الأغاني الوطنية عند المصريين من حرب أكتوبر فقط، بل منذ المصريين القدماء مثل أغنية "وحوي يا وحوي"، فهي أغنية وطنية.

وأضافت "زكريا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هذه الأغنية كانت للملك "إياح حوتب"، والدة "أحمس"، حيث ذهبت لتسأل عن ابنها: "هل استشهد مثل والده" فغنوا لها هذه الأغنية.

وتابعت أن معنى هذه الأغنية هو: "افرحي افرحي يا قمر، حارب ولدك وانتصر".