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نائب المنيا: روح أكتوبر لن تضيع بيننا وتتوارثها الأجيال

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نائب المنيا
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التليفزيون المصرى

هدى زكريا

أكد العميد أشرف جمال، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر المنيا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن روح أكتوبر لن تضيع بيننا حيث تتوارثها الأجيال وعدونا الدائم كان يخطط أنه بخروج جيل أكتوبر  من الخدمة في القوات المسلحة ينتهي حائط الصد أمامهم ولكنهم تأكدوا الآن أن روح أكتوبر جينات متأصلة فينا منذ فجر التاريخ وهذا سر عظمة المصريين.

وقال  "جمال" في بيان صحفي له اليوم، أننا نحتفل جيلاً بعد جيل بيوم خالد من ذاكرة الوطن، وقد تجاوزت مصر مرارة النكسة والهزيمة، وانطلقت قواتنا المسلحة الباسلة لتحقق أعظم انتصاراتها لترفع علم الوطن، واستردت مصر بأرواح شهدائها ودماء أبطالها شرف الوطن.

وتابع: "هنيئًا لنا بانتصاراتنا التي جددت نفسها في سيناء بعد 45 عامًا، وهنيئا لشهدائنا الأبرار على مر التاريخ، مضيفا ستحيا مصر بإذن الله بقيادتها وبشعبها  وبجيشها وتحيا مصر بأولادها الأوفياء، مضيفًا أبعث تحية لشجاعة وتضحيات رجال قواتنا المسلحة في ذكرى النصر، وكل التحية لشهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم وجادوا بأرواحهم فداء للوطن.

وهنأ النائب الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ولجميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن نصر أكتوبر نقطة تحول ورمزًا لصلابة مصر والمصريين وبرهانًا على عزيمة وتماسك المصريين بكرامة الوطن وسيادة أراضيه.

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