4 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين بمناسبة ذكرى أكتوبر

07 أكتوبر 2018 - 10:14 ص

قرر اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، بمناسبة الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد وتأكيدا لتفاعل الجهاز مع المواطنين واستقبال شكواهم، إقامة منافذ لتلقى شكاوى المواطنين بالميادين العامة وذلك بعد غدٍ الإثنين من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل مثل ميدان التحرير وأمام جامعة القاهرة وكذلك فى مدينة نصر أول شارع مكرم عبيد بمقر لجنة المساعدات التابعة لوزارة التموين، حيث سيتم تلقى الشكاوى وإرسالها إلى غرفة عمليات المبادرة "اليوم المفتوح" الذى سينفذها الجهاز.

وقال راضي عبد المعطي فى تصريحات صحفية، إن كل العاملين بالجهاز مؤمنين إن العمل بجهاز حماية المستهلك هي رسالة وطنية وليست وظيفة نمطية ومن هذا المنطلق فقد كان إطلاق هذه المبادرة من خلال إقامة يوم عمل كامل وهو الاثنين المقبل من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل لحل كل الشكاوى الخاصة بالمواطنين وذلك بعد نجاح مبادرة “أسبوع في حب الوطن” الذي نفذ خلال شهر أغسطس ومبادرة اليوم المفتوح الأول الذي تم خلال شهر سبتمبر 2018 إضافة إلى منظومة العمل اليومي.

وأضاف أن الجهاز علي استعداد من خلال اليوم المفتوح الثاني بالقرية الذكية لتلقي أي شكاوي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل على الحل الفوري وإزالة أسبابها في أسرع وقت لافتًا إلى أن فريق العمل بالجهاز مؤمن برسالته تمامًا في مجال حماية المستهلك من أجل صون وحماية حقوقه واتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى ضبط السوق بالتنسيق مع الأجهزة.

وتابع أن اليوم الثانى للمبادرة فى القرية الذكية، بمقر الجهاز، يأتى لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاعله مع هموم المواطنين ومشكلاتهم وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة والذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لحل شكاوى المواطنين وتنفيذ لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المستهلكين.