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الجندي: "السادات استعاد سيناء والسيسي رجع مصر"

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الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأمم العربية حققت جديتها في العمل، في حرب 1973، والمؤسسة العسكرية التي لم تسقط بفضل الله، ونحن الآن أقوى من 73، وجيشنا أقوى لأن حينها رجعنا سيناء فقط أما جيشنا في 30 يونيو 2013 استعاد مصر كلها، معقبا: "السادات استعاد سيناء والسيسي استعاد مصر".

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"  المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الجيش دائمًا يكون إفرازًا للمجتمع، وأفراد القوات المسلحة من أصل الشعب، الذي لديه إيمان وإسلام، مشيرًا إلى الحالة الإيمانية للشعب انعكست على الانتصار في أكتوبر.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الله سيكون معك إذا أثبت بنيتك أنك معه الأمة التي تحفظ الله، يحفظها رب العزة، بالإيمان تتحقق المعجزات والنصر".

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