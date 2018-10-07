"السعد" هذا ما شاهدته قبل نصر أكتوبر بساعات

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روى رجل الأعمال أشرف السعد، والمقيم بلندن منذ 20 عامًا، كواليس استشهاد 20 شابًا قبل مجيء نصر أكتوبر بساعات.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "أنا كنت هناك فى 1973، بقريتنا ميت غريطة مركز السنبلاوين على بعد عدة أمتار من مطار شاوة وكانت الطائرات أيضًا على بعد أمتار من رؤوسنا".

وتابع: "تم قذف المطار بصواريخ وقنابل وسقطت إحدى القنابل فى حقول زمام قريتنا وقتلت عشرين شابًا كانوا فى الحقل أذكرهم جميعا وبعدها جاء يوم النصر العظيم".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "السعد" حيث قال حافظ محمد، مداعبًا: "المهم كنت صايم ولا فاطر لإن في الأفلام يجيبوا الناس في القهوة بتسمع بيان الحرب وكل واحد فيهم ماسك شيشة وكوب شاي".

وأضاف آخر: "الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة يا رب".

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