  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:18 ص
بحث متقدم
ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول ومانشستر سيتي

الإعلامي أحمد موسى

"السادات انتصر على إسرائيل وإحنا على الإخوان"

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

رسميًا.. "الجبلاية" تصدم الزمالك بهذا القرار

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد: "مفيش تعويضات مادية "

أرشيفية

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك

سيد عبد الحفيظ

قناة الأهلي تتغنى بجماهير الزمالك: فعلوا أحلى ما في اللقاء

جوارديولا وصلاح

جوارديولا ينتصر لـ"صلاح": انتظروا ما سيفعله

أديب

أديب يكشف مفاجآت جديدة عن اختفاء "خاشقجي"

صلاح

مدافع السيتي يستفز جماهير ليفربول بتصريح مهين لصلاح

أديب وصلاح

رسالة نارية من "أديب" لجمهور محمد صلاح.. هذا ما قاله

محمد إمام يكشف..

بالفيديو.. سر سقوط ياسمين صبري على كوبري قصر النيل

الصفحة الأخيرة

ليلة هنا وسرور
ليلة هنا وسرور

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ضابط شرطة يصدم بسيارته أسرة أثناء عبورهم الطريق

#

محافظ المنيا يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء كوبري على النيل

#

ياسمين صبري تكشف فبركة «رامز تحت الصفر»

#

نشطاء يكشفون دليل خطير على فبركة برنامج "رامز جلال"

قتل

زلزال

عنيف

المسح الجيولوجى

هايتي

روى الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، كواليس أصعب المشاهد التي قام بتصويرها مع الفنانة ياسمين صبري خلال فيلمه الأخير "ليلة هنا وسرور".

وقال إمام: "من أصعب المشاهد اللى صورتها أنا وياسمين صبرى بنجرى بالبيجامة والروب على كوبري قصر النيل يوم الخميس بالليل، اللى أول مرة تعرفوه، إن وإحنا بنجرى ياسمين وقعت منى فى وسط الكوبرى وقعدت تعيط على الأرض، لأن كان عندها أصلاً رباط صليبى والناس ابتدت تتلم علينا جامد، وأنا قاعد بهدى فيها وأسلم على الناس فى نفس الوقت".

وتابع: عربية الإنتاج جت بسرعة وركبناها فيها ومشيت وأنا من كتر اللهوجة نسيت اركب معاهم، وفجأة لقيت نفسي واقف لوحدي بالروب وحافي في وسط أمة لا إله إلا الله وعاوزين كلهم يتصورا معايا أو أتصورا خلاص والدنيا اتقلبت وأنا مش لاقي ولا حد من التصوير، لحد مالقيت واحد صاحبي معدي بالصدفة بعربيته ولحقني، وفي نفس الوقت طقم التصوير بيدورا عليا ومش عارفين أنا فين، كان يوم صعب بس عدي على الخير الحمد لله والمشهد طلع لطيف جدًا".

شاهد الفيديو..


View this post on Instagram

من أصعب المشاهد اللي صورتها ??انا و #ياسمين_صبري بنجري بالبيچامه و الروب على كوبري قصر النيل يوم الخميس بليل ?? اللي اول مرة تعرفوه ، ان واحنا بنجري ياسمين وقعت مني في وسط الكوبري و قعدت تعيط على الارض لان كان عندها اصلاً رباط صليبي و الناس ابتدت تتلم علينا جامد ، و انا قاعد بهدي فيها و اسلم على الناس في نفس الوقت ، لحد ما عربية الانتاج جت بسرعه و ركبناها فيها و مشيت وانا من كتر اللهوجه نسيت اركب معاهم ، و فجأة لقيت نفسي واقف لوحدي بالروب و حافي في وسط امة لا اله الا الله و عاوزين كلهم يتصورا معايا او اتصورا خلاص و الدنيا اتقلبت و انا مش لاقي ولا حد من التصوير ،لحد مالقيت واحد صاحبي معدي بالصدفه بعربيته و لحقني ، و في نفس الوقت طقم التصوير بيدورا عليا و مش عارفين انا فين، كان يوم صعب بس عدي على الخير الحمدلله و المشهد طلع لطيف جداً ?? #محمد_امام ?? #MohamedEmam

A post shared by Mohamed Emam (@mohamedemam) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول صورة لـ أسماء الأسد بعد إصابتها بالسرطان
» شاهد.. طفل يتحدى "فقده لبصره" بالقرآن الكريم
» قيادي بمستقبل وطن: "السيسي يقود العبور الثاني لسيناء"
» مجهول يصيب 3 إسرائيليين بالرصاص فى الضفة الغربية
» شاهد .. شكل "التوك توك" الجديد المقرر طرحه بمصر
» 6 معلومات مثيرة عن زفاف حفيدة ملكة بريطانيا الأسطوري
» منظمة أوروبية تنصح الفتيات بعدم ارتداء ملابس مثيرة لتفادي التحرش
» الكشف عن أضرار كبرى لحبوب منع الحمل
» تعرف على "اليوتيوبر" الذي يكسب 2 مليون دولار شهريا
» انفراد: «جمال مبارك» يعود للواجهة عبر حزب سياسي
» سفير السودان يكشف علاقة "البشير" بحرب أكتوبر

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»