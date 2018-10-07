300 قناة أجنبية دولية تابعت زيارة ميلانيا ترامب للأهرامات

07 أكتوبر 2018 - 10:00 ص

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أكثر من 300 قناة أجنبية دولية تابعت زيارة زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميلانيا ترامب إلى مصر خلال رحلتها للأهرامات.

وأضاف وزيرى أنه يوجد 35 بعثة أثرية أمريكية فى مصر، مضيفًا أن ميلانيا ترامب التقطت العديد من الصور التذكارية بالأهرامات.

وأكد وزيرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن زيارة ميلانيا ترامب للأهرامات دعاية لا تقدر بثمن ورسالة جيدة للأمريكان والعالم، مشيرًا إلى أن سيدة أمريكا الأولى كانت مهتمة بالآثار المصرية، وكانت معجبة بتمثال أبو الهول وطريقة نحته فى الصخر.