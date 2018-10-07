لواء طيار: هذا الفيلم جسد حرب أكتوبر والباقي "هجايص"

07 أكتوبر 2018 - 09:55 ص

عقب اللواء طيار سمير عزيز ميخائيل أحد أبطال حرب أكتوبر، على الأفلام التى صُنعت حول حرب أكتوبر قائلاً: "الأفلام اللي اتعملت عن حرب أكتوبر هجايص، عدا فيلم واحد فكل الأفلام السينمائية التى تم صناعتها لم يكن محورها الأساسي حرب أكتوبر".

وأضاف "عزيز" خلال حواره لبرنامج "الحياة فى مصر" المُذاع على فضائية "الحياة" ، مع الإعلامي كمال ماضي، أن كل الأفلام ليست جيدة لتمثيل حرب أكتوبر عدا فيلم "أغنية على الممر" حيث جسد حالة الحرب بشكل فعلى.

وأشار ميخائيل إلى أنه لابد من صناعة أفلام تليق بحجم انتصار أكتوبر، حيث إن تلك الأفلام لم يشاهدها المواطن العربي أو المصري فقط بل العالم كله.

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