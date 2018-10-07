"السادات انتصر على إسرائيل وإحنا على الإخوان"

07 أكتوبر 2018 - 09:43 ص

احتفل الإعلامي أحمد موسى، بانتصار 6 أكتوبر مهنئًا الشعب المصري قائلاً: "إن ذكره لأسماء أبطال حرب أكتوبر يشعره بالعزة والفخر".

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة قضت على العدو الخارجي عام 1973، والآن نقضي على العدو الإخواني حتى ندفن الرئيس المعزول محمد مرسي وجواسيسه.

وتابع: "انتصرنا في 6 أكتوبر على العدو الصهيوني الإسرائيلي وفي 30 يونيو على العدو الصهيوني الإخواني".

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