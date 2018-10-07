تراجع درجات الحرارة والعظمى تسجل 31 درجة

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«الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد

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الشرطة

أطلاق النار

الضفة الغربية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 7 أكتوبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 23 31

وسط الدلتا 22 30     

الإسكندرية 23 28     

بلطيم 23 29 

مطروح 24 28

السلوم 20 27

سيوة 22 33  

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29 

العريش 19 30

رفح 19 30   

الإسماعيلية 20 31      

السويس 21 31

رأس سدر 24 30       

نخل 18 28   

نويبع 25 30  

طابا 22 28   

كاترين 18 28

الطور 24 32  

شرم الشيخ 27 33     

الغردقة 24 33

مرسى علم 25 32      

الفيوم 23 31 

بني سويف 23 32      

المنيا 22 32   

أسيوط 21 32

سوهاج 23 33

قنا 24 35     

الأقصر 24 37

أسوان 25 39

أبوسمبل 26 37

الوادى الجديد 25 36  

شلاتين 27 35

أبو رماد 28 34

رأس حدربة 28 33     

حلايب 29 33


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