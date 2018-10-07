محافظ الوادي الجديد: "مفيش تعويضات مادية "

07 أكتوبر 2018 - 09:03 ص

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم وضع حلول جذرية لمواجهة حريق الراشدة و منها إنشاء حزام أمان داخل القرية وطرق بين مزارع النخيل، وسيتم تعويض المضارين بالمثل فمن احترقت مزرعته سيتم تعويضه أعداد النخيل التي احترقت للحفاظ على إنتاج التمور.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية" دي إم سي"، أنه لن يتم صرف أي تعويضات مادية للمضارين ولكن التعويض بالمثل، موضحا أن عملية التبريد مستمرة حتى الآن.

و تابع محافظ الوادي بأن أجهزة البحث الجنائى في مديرية الأمن ما زالت تمارس مهام عملها لكشف أسباب الحريق ، موضحا أن عدد المصابين وصل إلى 41 مصابا بسبب الاختناق وتم علاجهم بمستشفيات المحافظة.

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