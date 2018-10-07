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شاهد .. شكل "التوك توك" الجديد المقرر طرحه بمصر

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التوك توك الجديد
التوك توك الجديد

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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التوك توك الجديد

حصلت شركة عز العرب لتصنيع السيارات على الوكالة الحصرية لشركة TVS الهندية المتخصصة في إنتاج "الاسكوتر" و "التوك توك".

ومن المقرر بحسب الشركة أن تجمع منتجات الشركة الهندية محلياً في مصر من خلال شركة العز لتصنيع النقل الخفيف، والمقرر طرحها رسمياً خلال الربع الأول من 2019.
ومن جانبة علق عمرو عزالعرب العضو المنتدب للشركة، علي حصول المجموعة علي وكالة TVS، "إن شركة العز لتصنيع النقل الخفيف ترتكز إلى معادلة مهمة ألا وهى ضمان تقديم أفضل معايير التصنيع بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والكفاءات المدربة مع رؤية للتوسع فى تصنيع وتجميع العديد من العلامات التجارية في مجال وسائل النقل".

وأضاف العضو المنتدب "نحن نستعد منذ أكثر من عام لهذه الخطوة حتى نضمن لشركة - تى فى إس موتورز - الحصول على أفضل منتج مصنع محليا بمصر".
وتطرح الشركة الهندية نسختين من التوكتك الجديد المقرر دخولة مصر قريباً يعمل الأول بمحرك بنزين سعة 200 سي سي، ويرتبط بناقل حركة من أربع سرعت أمامية بالإضافة إلي الرجوع للخلف.

ويصل وزن التوك توك الجديد 360 كيلوجرام تقريباً، ويتسع خزان الوقود إلي 20.6 لتر.
وإلي جانب نسخة البنزين تقدم الشركة الهندية نسخة الديزل، والذي يأتي بمحرك بقوة 436 سي سي، وسعة خزان وقود تصل إلي 9 لترات .
ولم تحدد شركة عز العرب الوكيل الحصري لـ TVS مواصفات الطراز المتوقع طرحة للتوكتوك الجديد.

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