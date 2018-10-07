قناة الأهلي تتغنى بجماهير الزمالك: فعلوا أحلى ما في اللقاء

07 أكتوبر 2018 - 07:50 ص

تغنى سيد عبد الحفيظ - الإعلامي بقناة الأهلي - بطريقة تشجيع نادي الزمالك في المباراة التي جمعته مع الهلال السعودي أمس .



وقال "عبد الحفيظ" خلال برنامجه: "كان فيه مباراة في السعودية بين الهلال والزمالك على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدر الزمالك إن هو يفوز 2\1 .. مبروك مرة تانية وتالتة لجماهير نادي الزمالك".



وأضاف: "أحلى ما في اللقاء لقطة كانت في الدقيقة 74 عشان تعرفوا إن الجمهور دة بالفطرة سواء أهلاوي ولا زمالكاوي ولا إسماعيلاوي مفيش مشكلة تكون منتمي لنادي .. الانتماء دة حاجة حلوة جدًا .. في الدقيقة 74 جمهور الزمالك افتكر ضحايا بورسعيد .. لكن أصعب حاجة لما يطلع مسؤول بتصريح ما يعلم بيه إلا ربنا فالدنيا بتتقلب .. فللأسف دة سبب كل مشكلة والجماهير عمرها ما هتعمل فتنة .. الربط بين الجماهير مسؤولية كبرى للإعلاميين ".



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