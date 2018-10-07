محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري

07 أكتوبر 2018 - 01:10 ص

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، أسماء حكام مباريات الأحد ضمن الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.



ويدير مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش محمد الحنفي، ويعاونه كلا من أسامة عبداللطيف وكريم مهيا، وشاكر عبدالحليم حكماً رابعاً، وكل من عاطف حسين وجلال أحمد حكماً خامساً.



ويحكم لقاء الأهلي ضد الاتحاد السكندري محمد معروف، ويعاونه كلا من أحمد حسام وعبدالفتاح عريشة، ومحمد عبدالحافظ حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة ومحمود ناجي حكماً خامساً.

