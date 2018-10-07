رسالة نارية من "أديب" لجمهور محمد صلاح.. هذا ما قاله

07 أكتوبر 2018 - 01:59 ص

بعث الإعلامي عمرو أديب، برساله لمحبي ومشجعي نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي،محمد صلاح، وذلك بعد هجوم البعض عليه بسبب تراجع مستواه، قائلًا: "هو الراجل لما يبقى في أزمة ننزل عليه بالسكاكين ولما يبقى كويس نقعد نحبة وندعمه!".



وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"،: "أنا بقول الكلام ده لجمهور مصر والجمهور الإنجليزي على حد سواء، عيب كده يا خواجة جوني، يعني الراجل تراجع مستواه بشكل طفيف تقولوا على طول عاوزين نبيعه!".

