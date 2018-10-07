رسالة نارية من "أديب" لجمهور محمد صلاح.. هذا ما قاله

بعث الإعلامي عمرو أديب، برساله لمحبي ومشجعي نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي،محمد صلاح، وذلك بعد هجوم البعض عليه بسبب تراجع مستواه، قائلًا: "هو الراجل لما يبقى في أزمة ننزل عليه بالسكاكين ولما يبقى كويس نقعد نحبة وندعمه!".
وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"،: "أنا بقول الكلام ده لجمهور مصر والجمهور الإنجليزي على حد سواء، عيب كده يا خواجة جوني، يعني الراجل تراجع مستواه بشكل طفيف تقولوا على طول عاوزين نبيعه!".
ووجه "أديب" مناشدة بالوقوف مع "صلاح" صانع الفرحة لدى جمهور ليفربول، حيث إن الوقوف بجانبه وقت الأزمات أهم من الأفراح.