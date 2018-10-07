حريق هائل في أسوان ومحاولات للسيطرة عليه

07 أكتوبر 2018 - 01:20 ص

شب حريق هائل في مناطق زراعية بقرية عزبة سليمان بسلوا بحري شمال مركز كوم أمبو بأسوان، مساء السبت، وتواصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.



ودفعت قوات الحماية المدنية بنحو 6 سيارات إطفاء من وحدات إطفاء كوم أمبو ونصر النوبة ودراو إلى موقع الحريق، الذي تبين أنه نتج عن اشتعال النيران في تجمعات أشجار نخيل ومساحات من الأفدنة الزراعية.

