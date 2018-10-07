حريق هائل في أسوان ومحاولات للسيطرة عليه

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شب حريق هائل في مناطق زراعية بقرية عزبة سليمان بسلوا بحري شمال مركز كوم أمبو بأسوان، مساء السبت، وتواصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.
ودفعت قوات الحماية المدنية بنحو 6 سيارات إطفاء من وحدات إطفاء كوم أمبو ونصر النوبة ودراو إلى موقع الحريق، الذي تبين أنه نتج عن اشتعال النيران في تجمعات أشجار نخيل ومساحات من الأفدنة الزراعية.
كان اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية باندلاع حريق هائل في منطقة زراعية بقرية عزبة سليمان بسلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو.

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