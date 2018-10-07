وزير الرياضة يهنئ الزمالك و"آل الشيخ"

07 أكتوبر 2018 - 12:10 ص

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بنجاح بطولة كأس السوبر المصري السعودي «كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي»، بين فريقي الزمالك المصري والهلال السعودي.



وقدم الوزير، في برقية، مساء السبت، التهنئة لفريق نادي الزمالك لفوزه بالمباراة بهدفين مقابل هدف، لافتًا إلى أن اللقاء خرج «بصورة مشرفة تؤكد نجاح السوبر المصري السعودي».



وقدم الوزير «الشكر للسعودية على حسن التنظيم وحفاوة استقبال الوفد المصري، والذي يعكس عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، متمنيا التوفيق والازدهار للمملكة تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان».

