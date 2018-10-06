انتحار شخص بمحطة مترو أنفاق "جامعة القاهرة"

06 أكتوبر 2018 - 11:58 م

صرحت شركة مترو الأنفاق، بأن رجلًا ألقى بنفسه أمام أحد قطارات الخط الثاني أثناء دخوله محطة جامعة القاهرة، ما أسفر عن مصرعه على الفور، مساء السبت.



وقالت الشركة في بيان لها، إنه "تم إخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزي، ويتم الآن استخراج الجثة من على القضبان".



وتوقف حركة المترو في اتجاه شبرا الخيمة إثر الحادث.

