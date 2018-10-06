"الزراعة": هذا هو حجم خسائر حريق الراشدة

وجه الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، التحية للقوات المسلحة لدورها في إخماد حريق الراشدة في الوادي الجديد، حيث تم إرسال 4 طائرات هيلكوبتر كانت لها دور فعال في إخماد الحريق.



وأضاف "عبد الدايم"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن حجم المساحات التى أُضيرت من الحريق تصل لنحو من 60-90 فدان، وأحترق بها نحو 8-10 آلاف نخلة.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن حجم المساحات التى أُضيرت من الحريق تصل لنحو من 60-90 فدان، وأحترق بها نحو 8-10 آلاف نخلة.