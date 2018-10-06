» بالفيديو: تعرف على العمر الافتراضي لبطارية الموبايل

06 أكتوبر 2018 - 11:23 م

كشف المهندس وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات، أن العمر الإفتراضي لبطارية أي هاتف محمول من البطاريات الحديثة هو 600 شحنة.



وأوضح "حجاج"، خلال حواره على فضائية "dmc"، يوم السبت، أنه يمكن شحن الهاتف في أي وقت، لكن الأفضل للحفاظ على البطارية، وإطالة ومضاعفة عمرها الإفتراضي أن يتم شحن الهاتف عندما تصل نسبة الشحن من 10-20%.

