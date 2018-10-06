  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:41 م
بحث متقدم
الشرطة في حرب أكتوبر (أرشيفية)

"الأفلام اللي اتعملت عن حرب أكتوبر "هجايص" عدا هذا الفيلم"

خالد الزعفراني

إسلامي اعتقل في عهد السادات 4 مرات: «كان رئيس حنين»

نقابة الصيادلة

أزمة الصيادلة والمهن الطبية.. من الظالم والمظلوم؟

الدكتور يوسف زيدان

«يوسف زيدان» يدعو للتطبيع مع إسرائيل.. وإسكندر: هذا هدفه

خالي ورؤيا السجن !

هل تمنع البطاقة الذكية حبس الأبرياء؟

مصاب وأسير يستعيدان ذكريات أكتوبر

مصاب وأسير يستعيدان ذكريات أكتوبر

الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق،

حقيقة وفاة أحمد عمر هاشم

جمال مبارك

انفراد: «جمال مبارك» يعود للواجهة عبر حزب سياسي

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يرد على مرتضى : لن أدفع ديات ضحايا بورسعيد

صدمة حرب أكتوبر كما عاشتها قيادات إسرائيلية

صدمة حرب أكتوبر كما عاشتها قيادات إسرائيلية

"الشيوخ" الأمريكي يؤيد ترشيح كافانو لعضوية المحكمة العليا

عرب وعالم

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رئيس الدستورية العليا يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بمصر

#

هذا ما فعله ترامب بشأن اتهامات "كافانو" بالتحرش

#

قضية اغتصاب جديدة تلاحق قاضي ترامب

#

سيدة تتهم قاضى ترامب بالتحرش

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، ترشيح القاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا.
وصوت غالبية الأعضاء، الذي بلغ عددهم 100 لصالح ترشيح كافانو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» سفير السودان يكشف علاقة "البشير" بحرب أكتوبر
» بالفيديو: تعرف على العمر الافتراضي لبطارية الموبايل
» بالفيديو: بريطانيا تنشأ جيشاً إلكترونياً لمواجهة روسيا
» "الجندي": هذا هو سبب معجزة النصر بحرب أكتوبر
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو.. الزمالك بطلًا لكأس السوبر المصري السعودي
» «ميلانيا»: لا أوافق دائمًا على تغريدات «ترامب»
» مقاتلات هولندية تتحرك لاحتواء معركة على متن طائرة
» صورة.. الاتحاد العربي يحذف اسم وشعار الأهلي
» شيخ الأزهر يعلن دعمه لضحايا تسونامي إندونيسيا
» سفير السودان بمصر: البشير شارك في حرب 73

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»