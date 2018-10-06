الجزائر تكشف حقيقة أزمة العلاقات مع فرنسا

06 أكتوبر 2018 - 10:00 م

نفى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم، السبت، وجود أزمة سياسية بين بلاده وفرنسا على خلفية التصريحات التي أطلقها السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر بيرنارد باجولي.



وقال أويحيى: «لن تكون هناك أزمة بين الجزائر وباريس»، مشيرا إلى وجود عدة لقاءات وأهمها لقاء رفيع المستوى سيعقد في شهر ديسمبر المقبل.



ولفت إلى أن برنارد باجولي، السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، يستهدف هدم العلاقات بين البلدين، مستشهدا بالمثل المشهور «القافلة تسير والكلاب تنبح».

