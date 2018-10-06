"الأثار" تكشف تفاصيل زيارة سيدة أمريكا الأولى للأهرامات

صرح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بأنه استقبل والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة أهرامات الجيزة.
وأوضح "العناني" في بيان أصدرته الوزارة، يوم السبت، أن الزيارة استمرت حوالي ساعة، بدأت بزيارة تمثال أبوالهول، حيث شرحت مديرة المعونة الأمريكية بالقاهرة، مشروع تخفيض المياه الجوفية الذي تقوم به الهيئة لها، ثم قام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشرح الناحية التاريخية لأبوالهول، ومشروع ترميمه، وحرصت على التقاط الصور أمام أبوالهول.
وأضاف أنه اصطحبها عقب ذلك، في جولة عند منطقة البانوراما الأثرية لإطلاعها على جمال القاهرة، ومنطقة أهرامات الجيزة ومشروع تطوير الهضبة، مشيرًا إلى أن ميلانيا ترامب زارت هرم خوفو، برفقة أشرف محيي مدير آثار المنطقة في جولة داخل الهرم الأكبر.
ولفت «العناني» إلى أنه وجه الشكر لميلانيا ترامب على هذه الزيارة، وقام بدعوتها لزيارة مصر مرة أخرى لفترة أطول للاستمتاع بآثار مصر وزيارة صعيد مصر والتعرف أكثر على حضارتها الفريدة.