» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

06 أكتوبر 2018 - 10:02 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد " إخوان الخارج: نريد العودة"، كما ننشر "أسامة كمال وزير البترول الأسبق: هذه شهادتى على حكم «الإخوان»"، كذلك "تصرفات «صادمة» للإسرائيليين بسيناء".

وننشر أيضًا "«العقاد» يضع مفتى «الجماعة الإسلامية» فى مأزق"، وكذلك "حرب سلفية – أزهرية ضد «مبروك عطية» لسخريته من النقاب"، وأيضًا " فتحوا مقبرة «الحسين».. فماذا وجدوا؟".



** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ





ـ الأنبا بيشوى.. رحيل «الرجل الحديدى» عن الكنيسة

ـ بالأسماء.. أين ذهب هؤلاء المشايخ؟

ـ «عبد الناصر» وحرب أكتوبر.. «خناقة» المثقفين السنوية

ـ حارس «الفريق الشاذلى» يكشف عن صندوق أسراره

ـ رفع أسعار400 صنف دواء.. و«الصيادلة» تحذر

ـ زيارة بعثة «صندوق النقد».. نكشف الإجراءات المرتقبة

ـ قائد عملية تدمير إيلات.. تجاهله الإعلام وكرمه الصعايدة

ـ زوجة مدافع منتخب مصر: أنا ملحدة.. لم أؤمن بالله يومًا!

ـ إيقاف17850 «فيزا» لمعاشات الأرامل والمطلقات!

ـ رفع أسعار «الفينو»

ـ لماذا لا يطلق رجال الأعمال مبادرات لبناء مدارس جديدة؟

ـ مشايخ ومنابر.. ما أحلى الرجوع إليه

ـ «اللى اختشوا ماتوا».. سوق "الحرام" على «فيسبوك»

ـ بالأسماء.. مشاهير متهمون بالاغتصاب.. مذنبون أم قديسون؟

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