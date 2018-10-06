» بالفيديو.. الزمالك بطلًا لكأس السوبر المصري السعودي

06 أكتوبر 2018 - 09:33 م

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري السعودي بعد الفوز على الهلال السعودي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود.

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، في محاولة منهم من أجل خطف هدف مبكر وسط تراجع دفاعي من لاعبي الزمالك.



وعقب مرور الربع الأول من المباراة، واصل لاعبو الهلال السيطرة الكاملة على مجريات اللعب، واخترقوا دفاع الزمالك بأكثر من كرة عرضية وتسديدة، ولكن تألق جنش حارس المرمى ومنع أكثر من هدف مؤكد.

واستغل حمدي النقاز كرة عرضية رائعة من محمود كهربا داخل منطقة الجزاء، ليسددها النقاز في شباك الهلال معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول بالدقيقة 39 وفي الدقيقة 45 يضيف كاسونجو الهدف الثاني للزمالك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل لاعبو الهلال سيطرتهم على الكرة ومنطقة وسط الملعب، مع محاولات من أجل اختراق دفاع الزمالك، ونجح الهلال في إحراز الهدف الأول من رأسية لعمر خربين بالدقيقة 57.

وواصل لاعبو الفريقين محاولاتهم في اختراق دفاع الآخر، وذلك من أجل البحث عن المزيد من الأهداف، حيث حاول الزمالك تأمين فوزه، بينما سعى الهلال لإدراك التعادل.

وحرم القائم كاسونجو مهاجم الزمالك من فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة قوية على مرمى الهلال من على حدود منطقة الجزاء.