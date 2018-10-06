  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:43 م
بحث متقدم
الشرطة في حرب أكتوبر (أرشيفية)

"الأفلام اللي اتعملت عن حرب أكتوبر "هجايص" عدا هذا الفيلم"

خالد الزعفراني

إسلامي اعتقل في عهد السادات 4 مرات: «كان رئيس حنين»

نقابة الصيادلة

أزمة الصيادلة والمهن الطبية.. من الظالم والمظلوم؟

الدكتور يوسف زيدان

«يوسف زيدان» يدعو للتطبيع مع إسرائيل.. وإسكندر: هذا هدفه

خالي ورؤيا السجن !

هل تمنع البطاقة الذكية حبس الأبرياء؟

مصاب وأسير يستعيدان ذكريات أكتوبر

مصاب وأسير يستعيدان ذكريات أكتوبر

الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق،

حقيقة وفاة أحمد عمر هاشم

جمال مبارك

انفراد: «جمال مبارك» يعود للواجهة عبر حزب سياسي

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يرد على مرتضى : لن أدفع ديات ضحايا بورسعيد

صدمة حرب أكتوبر كما عاشتها قيادات إسرائيلية

صدمة حرب أكتوبر كما عاشتها قيادات إسرائيلية

«ميلانيا»: لا أوافق دائمًا على تغريدات «ترامب»

عرب وعالم

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ترامب يسب الديمقراطيين بلفظ بذيء

#

«ترامب» يهدد بحذف كندا من اتفاقية التجارة الحرة

#

«استطلاع»: 60% من الأمريكيين يؤيدون عزل «ترامب»

#

والدا «ميلانيا ترامب» يحصلان على الجنسية الأمريكية

ترامب

زيارة

ميلانيا

تغريدات

كشفت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا، عن رأيها من نشاط زوجها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وقالت "ميلانيا" في تصريح صحفي قصير أدلت به اليوم السبت، في منطقة أهرامات الجيزة في ختام جولتها الإفريقية: "لا أوافق دائما مع ما يغرده (في تويتر) وأخبره بذلك. أعطي له رأيي الصادق ونصائح صادقة"، وفق "أسوشيتد برس".

وأضافت: "أحيانا يستمع وأحيانا لا، لكن لدي صوتي الخاص بي وآرائي، ومن المهم جدا بالنسبة لي التعبير عما أشعر به".

وأكدت السيدة الأولى الأمريكية ضاحكة أنها تطلب أحيانا من زوجها المعروف باستخدامه "تويتر" بكثافة، أن يضع هاتفه جانبا.

وقد وصلت ميلانيا ترامب إلى القاهرة اليوم من كينيا، والتقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعقيلته انتصار، قبل أن تتوجه إلى الجيزة لمشاهدة الأهرامات وأبي الهول.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» سفير السودان يكشف علاقة "البشير" بحرب أكتوبر
» بالفيديو: تعرف على العمر الافتراضي لبطارية الموبايل
» بالفيديو: بريطانيا تنشأ جيشاً إلكترونياً لمواجهة روسيا
» "الجندي": هذا هو سبب معجزة النصر بحرب أكتوبر
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو.. الزمالك بطلًا لكأس السوبر المصري السعودي
» «ميلانيا»: لا أوافق دائمًا على تغريدات «ترامب»
» مقاتلات هولندية تتحرك لاحتواء معركة على متن طائرة
» صورة.. الاتحاد العربي يحذف اسم وشعار الأهلي
» شيخ الأزهر يعلن دعمه لضحايا تسونامي إندونيسيا
» سفير السودان بمصر: البشير شارك في حرب 73

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»