» سفير السودان بمصر: البشير شارك في حرب 73

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سفير السودان

هنأ عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بمصر، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر، موضحًا أن السودان له تاريخ كبير من النضال مع مصر في حروبها والتحديات التي تواجهها، وعلينا التباهي بانتصارات أكتوبر.

وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "تن"، أن الرئيس السوداني عمر البشير، شارك ضمن الوحدات العسكرية السودانية على جبهة القتال في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر عام 1973.

وأكد سفير السودان بمصر أن التضامن العربي هو الكلمة الذهبية والمفتاح الذي نتمكن خلاله من تحقيق الانتصارات، متابعًا: "التضامن العربي يحول كل النكسات إلى انتصارات لصالح الشعوب العربية والإسلامية".



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