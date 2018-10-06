الجونة يتعادل سلبيًا مع المقاصة

06 أكتوبر 2018 - 08:08 م

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الجونة مع نظيره مصر المقاصة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الجونة، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات الجولة العاشرة بالدورى الممتاز.

بدأ الشوط الأول بسيطرة واستحواذ من فريق الجونة، وكاد لاعبوه أن ينجحوا فى احراز هدف التقدم، وبعد الدقيقة 15 من عمر اللقاء امسك المقاصة بزمام اللقاء وسيطر على مجريات المباراة لكن دون خطورة تذكر، وفى الدقيقة 37 كاد أحمد على لاعب الجونة إحراز الهدف الأول لولا بسالة دبش فى دفاع المقاصة الذى انقذ مرماه.

وفى الشوط الثانى اكتفى الفريقين بالاستحواذ على الكرة فى منطقة وسط الملعب، مع شن كل منهما هجمات على استحياء على مرمى الأخر، لكن دون خطورة تذكر، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى ويحصد كل فريق نقطة واحدة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة للنقطة 13 فى المركز السادس، بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه تسعة أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى أربعة وخسر مثلهم وتعادل فى 2 وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف.