أفيخاى أدرعى: هذا هو نصر أكتوبر الحقيقي

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محمد عبدالرحمن

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أفيخاى أدرعى

حرب أكتوبر

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حرص أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، على الظهور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالتزامن مع الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكتب "أدرعى"، معلقًا على صورة له من مدينة إيلات، "في ذكرى 6 أكتوبر أتابع تعليقات الآلاف منكم وخاصة الأصدقاء المصريين حيث اخترت أن أحييكم اليوم تحديدًا من مدينة إيلات التي تجسد ثمار السلام في مثلث الحدود بين مصر وإسرائيل والأردن"، متابعًا: "هذا هو نصر أكتوبر الحقيقي".


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